„Kindergarten“ zeigt im Derby mit Remis auf

„Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreeeht“, dröhnte der Grönemeyer-Kultsong aus den Boxen der Stadthalle B. Das passte ideal zum Rahmen. Denn nach 17 Monaten stieg am Mittwoch in der HLA-Meisterliga erstmals wieder das Wiener Derby. Und das hatte es vor rund 700 Fans mit Kampf, Leidenschaft und spannender Schlussphase durchaus in sich.