(M)ein Schiff wird kommen

Einkaufen im Souk von Muscat

Wir bleiben noch im Oman und legen am nächsten Morgen in der Hauptstadt Muscat an. Anders als in Dubai und Abu Dhabi sucht man hier hoch in den Himmel strebende Wolkenkratzer vergebens. Zehn Minuten Fußmarsch bringen uns zum Souk von Mutrah, der an Tagen, an denen Kreuzfahrtschiffe in der Stadt sind, besonders voll scheint. Zu kaufen gibt es alles, was das Herz begehrt, und Handeln gehört unbedingt dazu. Also stürzen wir uns kurzerhand ins Getümmel, um Stunden später voll bepackt mit Souvenirs zum Schiff zurückzukehren.