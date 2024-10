Schweinsteiger warnt: „Sonst könnte was passieren“

Unruhe in Dortmund! Nach dem Pokal-Aus am Dienstagabend in Wolfsburg verschärft sich die Krise, der Druck auf Trainer Nuri Sahin wächst. „Die nächsten zwei, drei Spieltage müssen sie abliefern, sonst könnte etwas passieren“, warnt Ex-Kicker Bastian Schweinsteiger.