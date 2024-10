Leverkusen souverän, Baumgartner glänzt bei Sieg

Tor und Assist von Baumgartner

Auch Leipzig spielten frühe Treffer durch Poulsen (12.) und Baumgartner (17.) in die Karten. Auf Guilavoguis Anschlusstreffer (28.) hatte RB die richtige Antwort: Poulsen traf nach Baumgartner-Assist zum 3:1 (30.). In der zweiten Halbzeit durfte St. Pauli kurz vom Ausgleich träumen, nachdem Smith (59.) getroffen hatte. Doch Nusa (80.) machte in der Schlussphase alles klar.