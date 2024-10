„Die Rettung der Welt fängt im Kleinen an“

Mittwoch, 10 Uhr: In der Privatschule Ikojenia in Gramastetten beginnt gerade die zweite Unterrichtsstunde. Wir betreten das schmucke Häuschen und werden gleich beim Eingang vom „Hausherrn“ Jochen Dickinger persönlich begrüßt. Der Innenbereich ist mit viel Holz verkleidet, die Wände zieren Fotos von Ausflügen mit Kindern, und in der Mitte des Foyers steht ein liebevoll mit Schinken, Käse, frischem Gemüse und Gebäck gedeckter Tisch. Dickinger zeigt uns sein „Schmuckkästchen“.