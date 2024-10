Notärztin: „Horror mit Mieter kein Einzelfall“

Es ist ein Grauen für die Nachbarn und eine Tragödie für die Betroffenen: Wie berichtet, hält in Innsbruck ein Mieter in einem Wohnblock der Neuen Heimat seit Monaten das ganze Haus in Atem: nächtliche Alkoholexzesse, Schreiorgien, katastrophale hygienische Zustände. Der Mann hat offenbar keine Familie, ist krank und kann nicht mehr für sich selbst sorgen. Die Hilfe einiger Sozialdienste lehnte er bisher ab. Was also tun?