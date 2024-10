Der geplatzte Knoten krachte bis nach München!

„Endlich! Ich bin glücklich, dass sich die harte Arbeit nun bezahlt gemacht hat“, strahlte Bayern-Leihgabe Lovro Zvonarek nach seinem ersten Treffer für Sturm in Österreich, welcher in der 85. Minute beim 2:1 gegen den LASK gleich drei Punkte wert war. Schnell aber fügte der 19-jährige Kroate an: „Das Wichtigste war, dass wir gewonnen haben!“