Stalking Food

An der Haustür steht ein Lieferbote, der eine riesige Familienpizza zustellen möchte. Frau Donovan vermutet, dass sich der Kurier in der Hausnummer geirrt hat, aber der bleibt hartnäckig. „Ist das Ihre Telefonnummer?“, fragt er und liest sie von der Bestellung ab. Frau Donovan bejaht. Nu will der Pizzabote sein Geld haben.