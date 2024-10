Süßer Heiratsantrag auf Folkshilfe-Konzert

Einer ging in die Knie

Dann ging plötzlich ein Spot zwischen den Sitzreihen an, der sich auf Paul Slaviczek, den Gitarristen der Band, richtete. Vor seiner völlig perplexen Freundin Tamara – die in Reihe drei saß – ging er in die Knie. Ring hatte er natürlich auch mit, es gab eine ganz innige Umarmung, ein paar Tränen der Rührung. Schnell war klar: Die Auserwählte hatte damit gar nicht gerechnet.