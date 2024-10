Wo Christina Stürmer und Josh. auf Tour schlafen

Ein Konzert an diesem Tag da, am nächsten Tag dort – dichtgedrängt ist das Programm vieler Musikstars in diesen Tagen. Ein Unternehmen aus Oberösterreich sorgt dafür, dass Josh., Christina Stürmer, Samu Haber und Co. gut schlafen können: Zeppelin Nightliners stattete dafür neun fahrende Hotels aus.