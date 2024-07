Mit neuem Musiklabel: AVEC ehrt verstorbenen Onkel

Am Samstag, 27. Juli, tritt sie in Vöcklabruck auf, beim „Krone“-Fest (16. bis 18. August) in Linz ist sie einer der Stars – langweilig wird AVEC derzeit nicht. Letzte Woche veröffentlichte die Singer-Songwriterin mit „I Hate You (So Much)“ das zweite Lied aus ihrem Album, das gerade kurz vor der Fertigstellung ist.