Wie der Olympia-Held zur Sensation „surfen“

Sie kickten zusammen im Perchtoldsdorfer Nachwuchs, waren in der Europa-Sportmittelschule Mödling in derselben Klasse und eng befreundet. „Wir haben noch immer Kontakt. Er ist tatsächlich ein sehr lockerer Typ mit Schmäh“, sagt Fivers-Mitte-Aufbau Fabio Schuh über Kite-Olympiasieger Valentin Bontus. „Meine ganze Familie, die ihn ja von früher gut kennt, hat sich mit ihm mitgefreut.“ Auch der Gold-Held erinnerte sich im „Krone“-Talk gut an die früheren Zeiten. „Aber Handball verfolge ich nicht so.“ Mehr Tennis. „Da war ,Vali’ immer besser, hatte ich nie eine Chance“, lacht Schuh, der in der Südstadt wohnt und in Papas Baufirma hilft. „Ich bin da bei Rechnungen mitverantwortlich.“