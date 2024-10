ÖHB-Frauen besiegen Tschechien knapp 26:25

Das Mini-Turnier dient der Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman als Vorbereitung auf die Heim-EM in rund einem Monat vom 28. November bis 15. Dezember. Die ÖHB-Frauen treffen in Innsbruck auf die Slowakei, Titelverteidiger Norwegen und Slowenien. Vier Tage vor der EM spielen sie an gleicher Stelle noch gegen die Slowakei.