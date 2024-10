Austria Wien gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Die Wiener Austria peilt heute in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Folge an. Im Heimspiel gegen Nachzügler WSG Tirol gelten die „Veilchen“ als Favorit, sollten drei Zähler eingefahren werden, könnte man sich im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. Die WSG hat in der laufenden Saison erst zwei volle Erfolge eingefahren, diese jedoch allesamt auswärts.