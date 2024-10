72-Jährige seit Shoppingtour in OÖ verschwunden

Ein 46-Jähriger aus Feldkirchen an der Donau war am Mittwoch gegen 13.30 Uhr gemeinsam mit seiner 72-jährigen Mutter in der PlusCity in Pasching unterwegs. Dabei ging der Sohn in einen Drogeriemarkt und seine Mutter sollte draußen auf ihn warten. Als er jedoch zurückkam, war seine Mutter nicht mehr dort. Ebenso erschien sie um 14.30 Uhr zum vereinbarten Treffpunkt mit ihrem Ehemann bei einem Blumenladen nicht mehr.