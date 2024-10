Bei Rapid werden weitere Taten folgen

So wie sich Rapid auch in vielen anderen Bereichen engagiert: Bei der Blutspendenaktion mit dem Roten Kreuz vor dem Allianz-Stadion hingen 120 Fans freiwillig an der Nadel. Zudem kooperiert der Klub mit dem Bildungseinrichtungen-Neuprogramm, übernahm da auch eine Patenschaft. Und man denkt nachhaltig, das gesamte Allianz-Stadion wurde auf LED-Flutlicht umgerüstet. Alles in den letzten Wochen. Zudem läuft auch wieder die Spendenaktion „Wiener helfen Wienern“ an. Da sammelten die Fans in den letzten Jahren schon Hunderttausende Euro. Auch das ist Rapid.