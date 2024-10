Shiffrin enttäuscht: „Vermisse unsere Rivalität“

Vlhova hatte sich am 20. Jänner bei ihrem Heimrennen in Jasna einen Kreuzbandriss und Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Vor Kurzem erklärte die 29-Jährige, sie wolle erst dann zurückkommen, wenn sie wieder bei 100 Prozent sei. Das sei in Sölden noch nicht der Fall, betonte Vlhova. Auch die beiden November-Slaloms in Levi und Gurgl dürfte sie verpassen.