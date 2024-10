Bad Kreuzen: Goldene Momente im Mühlviertel

Hier in Bad Kreuzen kann man sich sogar die „Jausenpinkerln“ mit regionalen Schmankerln vorbestellen und bei einem Picknick an einem aussichtsreichen Rastplatz wie auf einem großen Stein in der Stillensteinklamm genießen. Die Klamm verzaubert in einem zweistündigen Fußmarsch entlang plätschernden Wassers. Viele Familien, Pärchen und Hundebesitzer sind unterwegs. Besonders schön ist es jetzt, wenn der Herbst die Landschaft in ein farbenfrohes Spektakel verwandelt und uns goldene Momente schenkt.