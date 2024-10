Beziehung zwischen ÖSV und FIS bleibt kompliziert

„Wäre eine Aufwertung“

Trotz all dem Ungemach gebe es aber einen regelmäßigen professionellen Austausch mit der FIS-Spitze, betonte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer. Präsident Eliasch persönlich melde sich hin und wieder telefonisch bei ihm. Dessen Kandidatur als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) sehen die ÖSV-Obersten grundsätzlich positiv. „Für den Skisport wäre das natürlich eine Aufwertung“, sagte Scherer. Die Wahl findet nur wenige Wochen nach der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar 2025) statt. Das würde das Event in Österreich international stärker in den Fokus rücken, so das Kalkül von Scherer. Die Chancen von Eliasch, die Wahl für sich zu entscheiden, könne er nicht beurteilen.