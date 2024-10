Tiafoe und De Minaur stehen im Wien-Achtelfinale

Ex-Wien-Finalist Tiafoe bekommt es nun im Achtelfinal-Hit mit dem Italiener Matteo Berrettini zu tun, und auch De Minaur trifft mit Flavio Cobolli auf einen Italiener. Für De Minaur war es der erste Schritt im Kampf um Platz acht im Race to Turin. Er liegt aktuell an neunter Stelle. Seine direkten Konkurrenten Casper Ruud (NOR/7.) und Andrej Rublew (RUS/8.) spielen diese Woche in Basel. De Minaur hofft auf seine erste Qualifikation für die ATP Finals.