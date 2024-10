„Die schönste Niederlage meines Lebens!“

Heute (21 Uhr) will es Sturm in Klagenfurt gegen Sporting Lissabon besser machen noch als im letzten Dezember. Da ging die Ilzer-Truppe in der Europa League mit 0:3 in die Knie. Und konnte nach dem Schlusspfiff in Portugal dennoch jubeln: Erstmals seit 2000 überwinterte der Klub wieder im Europacup.