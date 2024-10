Vonn-Comeback? Freundin Goggia hat einen Verdacht

Goggia selbst arbeitet nach einem schweren Trainingssturz im Februar, bei dem sie sich das Schienbein und den Schienbeinknöchel brach, weiter akribisch an ihre Rückkehr in den Skizirkus. „Das Ziel ist es, zu den ersten Speed-Rennen im Dezember in Beaver Creek bereit zu sein“, erklärt die Italienerin gegenüber „Eurosport“.