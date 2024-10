Wenn Verstappen, Gates und Springsteen gratulieren

Benko nicht mehr Besitzer von „Just Be Gentle“

Ebenfalls ein Fan des Springreitens ist Formel 1-Superstar Max Verstappen, der Kühner heuer in St-Tropez zum Sieg beim dortigen Global-Champions-Tour-Event gratulierte. Auch Rene Benko und seine Familie ist immer wieder bei Turnieren zu sehen. 2023 kaufte Benko das Pferd „Just Be Gentle“, mit dem Christian Kukuk in Rabat ritt, für 2,38 Millionen Euro von der deutschen Springreiter-Legende Ludger Beerbaum. Kühner sagt: „Meines Wissens ist Rene Benko aber nicht mehr Besitzer von Just Be Gentle.“