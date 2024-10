RB Salzburg gegen Dinamo Zagreb ab 21 Uhr LIVE

Wenn heute Dinamo Zagreb in der Champions League bei Salzburg gastiert, wird ein alter Bekannter bei den Kroaten an der Seitenlinie stehen. Nenad Bjelica verbrachte zehn Jahre seiner Spieler- und Trainerkarriere in Österreich, auf einen Sieg gegen Salzburg wartet er noch. Der 53-Jährige, dessen Familie in Klagenfurt wohnt, ist viel herumgekommen. In der vergangenen Saison machte er sich mit einer Watschen gegen Bayerns Leroy Sane zum „Problemfall“.