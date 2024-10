Party in Wien: Thiem verabschiedet sich emotional

„Eine unglaubliche Reise“

„Es war eine unglaubliche Reise, die wichtigsten wart ihr, Gegner und Freunde und es war immer eine Freude mit euch. Es bedeutet mir so viel, dass ihr heute da wart“, meinte Thiem in Richtung Tennisspieler. „Ich hätte mir keinen besseren letzten Sonntag in Wien vorstellen können. Ich hoffe, ich sehe sehr viele von euch am Dienstag wieder“, sagte Thiem in Richtung Publikum. „Es tut schon unglaublich weh, dass der Weg vorbei ist, aber es war eine wunderschöne Zeit.“