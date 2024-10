KAC gewinnt Schlager gegen Salzburg

Bischofberger eiskalt

In der holte sich der ohne den erkrankten Liga-Toptorjäger Mathias From und die verletzten Stürmer Raphael Herburger, Fabian Hochegger, Jan Mursak und Simeon Schwinger angereiste KAC den Zusatzpunkt. Nach Foul von Salzburg-Kapitän Thomas Raffl war Bischofberger beim Penalty-Shot gegen Torhüter Atte Tolvanen erfolgreich. Nach zuletzt zwei klaren Auswärtsniederlagen feierte der Rekordmeister wieder einen Sieg in fremder Halle, Salzburg musste sich an dem Wochenende mit einem Punkt begnügen. „Wir hatten genug Chancen, es ist aber nichts für uns gesprungen heute“, meinte RB-Stürmer Luca Auer.