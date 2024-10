Kühner gewinnt „Champions League“ der Springreiter

Bereits der erste Umlauf hatte es in sich, nur sieben Pferd-Reiter-Paare schafften den äußerst herausfordernden Parcours fehlerfrei und damit den Einzug ins Stechen. Olympiasieger Kukuk scheiterte mit „Just Be Gentle“ am vorletzten Sprung, die oberste Stange fiel und damit war der Gesamtsieg in der Tour-Wertung für den Deutschen dahin. In der Tageswertung musste sich Kukuk mit Rang elf begnügen, für den es immerhin noch 5000 Euro an Preisgeld gab.