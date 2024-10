LeBron und Bronny James: Genial oder Ego-Show?

„Bedeutet alles“

Am kommenden Dienstag (Ortszeit) startet mit der Partie von Titelverteidiger Boston Celtics gegen die New York Knicks die 79. Saison der NBA-Geschichte. Noch viel mehr Augenpaare werden ein paar Stunden später auf das erste Spiel der LA Lakers gegen die Minnesota Timberwolves gerichtet sein – in Erwartung des ersten NBA-Auftritts von LeBron James junior. Der Sohn des viermaligen Champions LeBron James, genannt Bronny, war am 27. Juni 2024 an der 55. Stelle im NBA-Draft ausgewählt worden. Nun stehen die beiden James-Männer davor, Sportgeschichte zu schreiben. „Für einen Vater bedeutet das alles“, sagte der bald 40-jährige LeBron James.