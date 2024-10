Rekordspieler Weber tritt aus Nationalteam zurück

Weitere Karriere-Stationen waren anfangs Hard, in Deutschland auch noch HBW Balingen-Weilstetten und HSG Nordhorn-Lingen sowie in Griechenland für ein halbes Jahr Olympiakos SFP. Mit 2.510 Toren ist er in der deutschen Bundesliga die Nummer fünf der ewigen Schützenliste. Seine Klub-Karriere ist noch nicht zu Ende, aktuell ist Weber in der zweiten Schweizer Liga bei der SG Fides/Otmar St. Gallen im Einsatz.