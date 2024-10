Thiem verliert auch sein zweites Gruppenmatch

Abschiedsturnier in Wien

Für Thiem geht es am Sonntagabend (18.45 Uhr) in der Wiener Stadthalle bei seiner eigenen „Farewell“-Veranstaltung in einem Show-Satz gegen Alexander Zverev samt längerer Abschiedszeremonie. Am Dienstagabend bestreitet er denn gegen Luciano Darderi (ITA) beim letzten regulären Turnier seiner Karriere voraussichtlich sein Abschiedsspiel auf Tour-Niveau.