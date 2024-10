Zwei Stürze! Mega-Serie von Anna Gasser gerissen

Die stolze Serie von Snowboarderin Anna Gasser ist gerissen! Nachdem die Doppel-Olympiasiegerin in allen ihren bisherigen 18 Big-Air-Weltcupstarts seit November 2016 auf das Podest gefahren war, kam für Gasser am Samstag beim Cityevent in Chur (SUI) in der Qualifikation vorzeitig das Aus.