„Darin rumzustochern, ist ziemlich unangebracht“

„Massive Konsequenzen“?

Brown äußerte sich auf einer Pressekonferenz am Freitag auch zur Causa um die Höhenverstellbarkeit am Red-Bull-Boliden und warnte vor „massiven Konsequenzen“, sollte sich herausstellen, dass das Weltmeisterteam gegen die Formel-1-Regeln verstoßen habe. Red Bull hatte die Existenz einer entsprechenden Vorrichtung am Auto zugegeben, aber auch erklärt, dass diese nicht mehr zugänglich sei, sobald die Autos fertig montiert und betriebsbereit seien.