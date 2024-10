Hotelgast hörte vor Paynes Tod „lauten Schrei“

One Direction trauert um Payne

Liam Payne wurde als Mitglied der Band One Direction in jungen Jahren zum gefeierten Star. 2016 gab die Band bekannt, eine Pause einlegen zu wollen. In einem bewegenden Statement nahmen Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik und Niall Horan am Donnerstagabend Abschied von ihrem Freund.