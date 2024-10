Louis Tomlinson gibt Liam Paynes Sohn Versprechen

„Bester Freund und Bruder“

Direkt an Liam schrieb Tomlinson: „Ich fühle mich mehr als glücklich, dich in meinem Leben gehabt zu haben, aber ich kämpfe wirklich mit der Idee, Abschied zu nehmen.“ Er sei dankbar, dass die Bandmitglieder in letzter Zeit wieder enger zusammengefunden hätten. Gemeinsam hätten sie stundenlang telefoniert und in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit geschwelgt. „Ein Luxus, von dem ich dachte, ich würde ihn ein Leben lang mit dir teilen“, schrieb Tomlinson und betonte, wie gerne er erneut mit Payne auf der Bühne gestanden hätte.