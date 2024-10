Osbourne erhebt schwere Vorwürfe nach Payne-Tod

Ruhm und Alkoholprobleme

Payne hatte bereits in jungen Jahren mit Alkoholproblemen zu kämpfen. In einem früheren Interview berichtete er von den Belastungen durch den Ruhm und davon, wie er sich oft in Hotelzimmern isoliert fühlte. Trotz seiner Erfolge litt er unter den Herausforderungen des schnellen Aufstiegs zum Ruhm, was er in einem Podcast-Interview offenlegte: „Ich war besorgt, wie tief mein Tiefpunkt sein würde. Niemand hätte es gesehen, ich konnte es gut verstecken.“