Nächster Ärger! Wut-Wirtin schlittert in Konkurs

Gäste reisen oft weit an

An Kunden dürfte es nicht mangeln. Vor allem Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung besuchten das Lokal regelmäßig. Gegenüber Ortsansässigen waren sie meist in der Überzahl. Storch: „In den kommenden Tagen könnte es durch das Bekanntwerden des Konkursverfahrens sogar zur positiven Belebung des Geschäfts kommen. Gäste könnten sich sagen, jetzt erst recht.“ Pervulesko habe angedeutet, dass die Fortführungskaution durch Dritte sichergestellt sei.