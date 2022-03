Zeitumstellung: Gefahr für den Straßenverkehr

Von 2.00 auf 3.00 Uhr werden die Uhren umgestellt, uns fehlt also eine Stunde Schlaf und der Biorhythmus kommt insgesamt durcheinander. Auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes hat der ACE herausgefunden, dass es in den letzten Jahren in Deutschland fast durchgängig in der Woche nach der Zeitumstellung zu einer Häufung schwerer Verkehrsunfälle gekommen ist. Im Vergleich mit dem Unfallgeschehen sieben Tage vor der Umstellung auf die Sommerzeit zeigt sich ein Anstieg der Unfallzahlen um bis zu 30 Prozent.