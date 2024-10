„Ich will nicht nur Mama und Hausfrau sein“

In ihrer Karriere stand sie bisher zehnmal auf dem Weltcup-Podest. Beim Speed-Auftakt in Aspen (USA) am 14. Dezember will sie topfit sein. „Ich möchte ein Vorbild für Mia sein und zeigen, dass man seine Träume immer weiterverfolgen kann. Noch versteht sie dies nicht – aber in einigen Jahren ganz sicher.“