Norris kann es kaum erwarten: „Das wird aufregend“

Verstappen hofft zum Start auf eine Fortsetzung einer Serie. Die bisherigen drei Sprintrennen in dieser Saison hat er allesamt gewonnen. Auch der Boden scheint für ihn gut: Den Circuit of The Americas verließ der Weltmeister im Vorjahr nach dominanten Vorstellungen als Triumphator. Am RB20 tüftelten die Red-Bull-Techniker in den vergangenen Wochen emsig. „Wir haben ein paar Änderungen am Auto vorgenommen, die uns auf dieser Strecke helfen sollen. Wir werden sehen, ob uns das wettbewerbsfähiger gemacht hat“, meinte Verstappen.