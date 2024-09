Rosberg warnt Norris: „So holst du keinen Titel“

Fehler könnten teuer werden

Was er damit meint? Norris touchierte in Führung liegend gleich zweimal die Mauer und wäre beim Überholen eines Williams beinahe in einen Unfall verwickelt worden. „Auch wenn es da draußen sehr, sehr heiß ist, ist das schon ungewöhnlich. Wenn er Weltmeister werden will, muss er das wegbekommen. Denn da muss alles passen“, warnt Rosberg.