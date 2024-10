Elterliche Beschwerdeflut: Lehrerin soll weg

Von einer anonymen E-Mail-Adresse langte in der „OÖ-Krone“-Redaktion ein 24 Seiten starkes Dokument ein, das ein Schlaglicht darauf wirft, in welchem Spannungsfeld sich Lehrer heutzutage bewegen (müssen). Konkret wirft ein Elternpaar einer Lehrerin vor, sie habe einen Schulanfänger derart vor dessen Klasse bloßgestellt, dass das Kind nicht mehr in die Schule will.