Nordkorea-Truppen in der Ukraine: Tote, Deserteure

Nordkoreanische Artilleriegranaten und Raketen regnen seit Monaten auf ukrainische Städte herab, das stalinistische Kim-Regime in Pjöngjang zählt neben dem Iran zu Putins wichtigsten Partnern. Nun zeichnet sich in dieser Allianz eine dramatische Wende ab, Nordkorea plant Putin nämlich auch mit Soldaten zu unterstützen. Die ersten sind bereits in der Ukraine gefallen, einige offenbar auch desertiert. Krone+ analysiert die Hintergründe.