Was steckt hinter einer Bergwelten-TV-Produktion?

Bergwelten-Dokus erfreuen sich im TV großer Beliebtheit, doch was steckt hinter solchen Produktionen, die oft in entlegenen Gebieten oder auf hohen Bergen gedreht werden? Um hinter die Kulissen zu blicken, begleitete die „Bergkrone“ ein Filmteam in die wunderschöne Bergwelt Albaniens.