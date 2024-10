Auslosung: Noch bleibt ÖFB-Team auf Schleudersitz

Aber die Chance, dass sich Sabitzer, Arnautovic und Co. nächstes Jahr kein Kracher (zumindest auf dem Papier) auf dem Weg zur WM 2026 als Hürde aufbaut, ist groß. Wenngleich die UEFA noch nicht den offiziellen „Verteilungsschlüssel“ für die Auslosung am 13. Dezember in Zürich bestätigt hat. Klar ist, dass zwölf (von 54) europäische Nationen im ersten Lostopf landen werden. Und da sitzt Österreich derzeit auf dem Schleuderstuhl.