Nach 5:1-Gala gerät Teamchef Rangnick in den Fokus

Rangnicks klares Ziel

Nach der 5:1-Gala am Sonntag in Linz gegen Norwegen hat die ÖFB-Auswahl nicht nur den Wiederaufstieg in die höchste Liga der Nations League in der eigenen Hand. Sie habe laut Rangnick auch „eindrucksvoll bestätigt“, dass die Erfolge der jüngeren Vergangenheit „nicht nur ein Höhenflug“ gewesen seien.