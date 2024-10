Nagelsmann: „Er hat mich eines Besseren belehrt“

Bereits nach zwei Minuten hatte Leweling den Ball das erste Mal im Netz versenkt, der VAR hatte jedoch etwas dagegen und so wurde das Tor aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. In der zweiten Halbzeit sollte der Stuttgart-Flügel mehr Glück haben, in der 64. Spielminute verwertete der 23-Jährige einen Abpraller zum entscheidenden 1:0.