Trainer-Effekt bei Plainfelds Last-Minute-Sieg

Plainfeld startete stark in die Partie und übernahm von Beginn an die Kontrolle. Bereits in der 4. Minute ging man verdient in Führung, verlor jedoch nach dem Ausgleich per Standard in der 16. Minute den Spielfluss. „Wir haben dann etwas den Faden verloren, und das Spiel wurde zerfahrener“, erklärte Trainer Lukas Kuon. Trotz vieler Chancen ging es führungslos in die Kabinen.