Das ändert sich durch das neue Pfand in den ASZ

Noch knapp 2,5 Monate, bevor mit 1. Jänner das Pfandsystem auf Getränkeflaschen aus Plastik und Alu in Kraft tritt. Damit will die Bundesregierung die Sammelquote bis 2027 von derzeit 70 auf mindestens 90 Prozent anheben, denn für jedes Kilo nicht recycelten Plastikmüll werden seit 2021 „Strafzahlungen“ an die EU fällig.