Ab 2025 dürfen auch Dosen in den Plastikmüll

Gute Nachrichten gibt es auch in Sachen Müllgebühren, denn trotz tief roter Zahlen in der Bilanz dürfte der Burgenländische Müllverband (BMV) bereits zum 22. Mal in Folge auf eine Gebührenerhöhung im Jahr 2025 verzichten. Dazu muss allerdings die Verbandsversammlung Ende November noch ihre Zustimmung erteilen.