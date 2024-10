ÖVP-Mandatar fordert Kickl auf, in Gänge zu kommen

„Herr Kickl, kommen Sie in die Gänge!“ forderte da der langjährige Verfassungssprecher auf seinem Instagram-Profil, vor dem Bild des Regierungssitzes am Ballhausplatz in der Innenstadt. Nachsatz: „Wer regieren will, muss Verantwortung übernehmen.“ Ob der langjährige Parlamentarier damit etwa gar die Gänge des Bundeskanzleramtes meint? Auf “Krone“-Nachfrage verneint Gerstl.